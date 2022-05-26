Москва, , 08:35 — REGNUM В Москве на площадке «Старт Хаб» на «Красном Октябре» 31 мая пройдет бизнес-конференция «Go БРИКС» в офлайн- и онлайн-форматах, сообщается на портале мэра столицы.

Флаги БРИКС

Эксперты, инвесторы и основатели компаний обсудят перспективам выхода московских стартапов и технологических продуктов на рынки стран, входящих в состав БРИКС — Китая, Индии, Южной Америки, Ближнего Востока и Африки.

Участники мероприятия познакомятся с опытом работы инновационных российских компаний, успешно реализующих проекты, связанные с ПО, оборудованием, ИТ-продуктами и разработками, в страны БРИКС.

Как ранее сообщало, 19 мая состоялась встреча министров иностранных дел стран БРИКС.

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