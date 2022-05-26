Москва, 26 мая, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Генеральную прокуратуру России задействовали для внеплановых проверок региональных операторов связи, осуществляющих блокировку запрещённых ресурсов. Об этом 26 мая пишет газета «Коммерсантъ».

Rkn.gov.ru Роскомнадзор

По данным СМИ, для усиления контроля Роскомнадзор начал привлекать органы прокуратуры. Ведомства контролируют блокировку запрещённых соцсетей и СМИ, а также работу оборудования для фильтрации трафика.

«На одну из таких проверок пришло сразу несколько представителей обоих ведомств, они подключались к Wi-Fi-роутеру оператора и пытались установить мобильные приложения, блокируемые в России, а также запустить их через разные браузеры», — цитирует издание слова представителя регионального оператора связи.

Уточняется, что с мая проверки ужесточились. Для операторов выявленные нарушения могут грозить штрафами.