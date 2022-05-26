Уфа, 26 мая, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате наезда автомобиля на электроопору в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП

Сообщается, что утром 26 мая в селе Нижнетроицкий Туймазинского района автомобиль ВАЗ-2114, за рулем которого находился 20-летний мужчина, наехал на электроопору.

Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия водитель и его 19-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель не имел водительского удостоверения. Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего.