Сеул, , 08:32 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин провел 25 мая телефонные переговоры с японским коллегой Ёсимасой Хаси, с которым обсудил ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, стороны осудили действия Пхеньяна, подчеркнув, что запуск баллистических ракет является нарушением ряда резолюций Совета Безопасности ООН.

Представители двух стран также подчеркнули, что действия КНДР являются серьезной угрозой миру и стабильности на Корейском полуострове.

Министры призвали Северную Корею вернуться за стол переговоров, обозначив необходимость единого и жёсткого ответа мирового сообщества, включая принятие Советом Безопасности ООН очередной резолюции.

Пак Чин и Ёсимаса Хаяси договорились продолжать тесное взаимодействие по наращиванию сотрудничества между Сеулом, Вашингтоном и Токио в вопросе противодействия северокорейской ракетной и ядерной угрозам.