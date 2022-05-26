Москва, 26 мая, 2022, 08:30 — ИА Регнум. С 1 июня 2022 года, прожиточный минимум в РФ и пенсии неработающим пенсионерам будут увеличены на 10%, а с 1 июля настолько же увеличится минимальный размер оплаты труда. Об этом 25 мая объявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по социальной политике.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Наш ключевой и неизменный приоритет — рост благосостояния и качества жизни граждан», — заявил в ходе заседания российский лидер.

При этом, как уточнил глава Минтруда РФ Антон Котяков, в результате этого размер прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 15 172 рубля, для пенсионеров — 11 970 рублей и для детей — 13 501 рубль.

Также он рассказал, что при индексации пенсий на 10% ее средний размер станет составлять 19 360 рублей, получать повышенные пенсионные выплаты будут 35 млн жителей РФ и их начнут доставлять уже с 3 июня 2022 года.

Кроме того, отмечается, что размер МРОТ также будет увеличен с 1 июля 2022 года и составит 15 279 рублей в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая руководитель департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ, налоговый консультант, д. э. н. Дмитрий Ряховский заявил, что обычно индексация МРОТ происходит с 1 января, однако, с учётом складывающихся обстоятельств планируемое повышение с 1 июня положительным образом повлияет на финансовое состояние населения.