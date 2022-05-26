Москва, 26 мая, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Комиссия завершила работу по расследованию причин крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в подмосковной Кубинки в августе 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Следственный комитет России На месте крушения самолета Ил-112В

«Комиссия завершила расследование причин катастрофы Ил-112В, заключение подписано», — заявил источник агентства.

Он добавил, что итоги расследования публиковаться не будут.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа 2021 года экспериментальный военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение через несколько минут после взлета из аэропорта Кубинки в Московской области.

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