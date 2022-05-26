Аккра, 26 мая, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Около 1,8 млн человек могут оказаться в состоянии крайней нищеты на Африканском континенте в связи с обострением экономических проблем, вызванных кризисом на Украине. Об этом сказано в докладе Африканского банка развития (АБР), который цитирует информационное агентство Maghreb Arabe Presse.

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Доклад АБР под названием «Экономические перспективы Африки в 2022 году» был представлен 25 мая в столице Ганы городе Аккре, где ежегодно проходит ассамблея АБР. В текущем году темой ассамблеи стали вопросы содействия климатической устойчивости и справедливый энергетический переход для стран Африки.

Отмечается, что пандемия коронавируса и конфликт на Украине угрожают оставить долговременный след в экономике стран Африки. В 2021 году из-за пандемии и потери работы за гранью нищеты оказались более 30 млн человек. По мнению авторов доклада, в 2022 году ситуация только усугубится и сохранится также и в 2023 году.

В частности, из-за экономических проблем, вызванных российско-украинским конфликтом, в 2022 году ещё 1,8 млн человек могут погрузиться в крайнюю нищету, а в 2023 году эта цифра может возрасти на 2,1 млн. Такая тенденция связана в том числе с тем, что Россия и Украина являются самыми крупными поставщиками зерна в страны Африки.

В АБР убеждены, что Африке срочно нужно разработать и задействовать антикризисные меры, включающие предоставление субсидий населению, для смягчения последствий роста цен на продукты питания и энергию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что странам Европы предрекли спровоцированную голодом массовую и беспорядочную миграцию людей из стран Африки и Ближнего Востока в Евросоюз.