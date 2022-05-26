Кишинёв, 26 мая, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Руководство Молдавии выступает за то, чтобы пересмотреть условия соглашения с Газпромом на поставку природного газа. Об этом заявил вице-премьер республики, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на телеканале Jurnal TV.

Midr.gov.md Андрей Спыну

«У нас было бы меньше проблем, если бы были стабильная цена и тариф на газ. Если они не будут пересматриваться, то и проблем с оплатой не возникнет», — сказал вице-премьер.

Он отметил, что с ценами сложилась «беспрецедентная ситуация», когда газ в зимний период стоил дороже, чем в летний. Если в апреле Молдавия покупала голубое топливо почти по $1200 за 1 тыс. кубометров, то в мае цена снизилась до $920.

Спыну также подчеркнул, что нынешние тарифы на газ в стране не покрывают закупочной цены и придется их повышать.

Напомним, цена на газ для Молдавии стала плавающей и зависит от цен на европейских рынках с осени 2021 года, после формирования прозападного молдавского правительства. Экс-президент Молдавии Игорь Додон неоднократно призывал действующую власть прекратить антироссийскую политику и договориться о возвращении прежних условий договора, когда была фиксированная цена на газ в районе $170 за 1 тыс. кубометров.