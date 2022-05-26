Давос, Швейцария, 26 мая, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Десятки тонн плутония и обогащённого урана хранятся на украинской Запорожской АЭС, которую контролируют российские военные. Эта ситуация вызывает беспокойство, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

«Шесть ядерных реакторов, 30 тыс. кг плутония, 40 тыс. кг обогащенного урана. У моих инспекторов нет доступа к этому», — сказал Гросси.

По его словам, МАГАТЭ пытается получить доступ к АЭС, которая является самой крупной в Европе. Станцию контролируют российские силы, но оперирует её мощностями по прежнему украинский «Энергоатом».

В МАГАТЭ полагают, что со станции могли пропасть «несколько килограммов материала класса ядерного оружия», и эти подозрения не дают спокойно спать, добавил Гросси.

Оператор украинских АЭС «Энергоатом» позднее в своём телеграмм-канале заявил, что на станции нет и не было урана и плутония, пригодных для использования в военных целях.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные установили контроль над Запорожской АЭС в начале марта.

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