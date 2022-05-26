Самара, , 08:25 — REGNUM Еще четыре долгостроя в Самарской области были исключены из Единого реестра проблемных объектов в мае 2022 года. Об этом сообщил руководитель управления по работе с проблемными объектами долевого строительства министерства строительства Самарской области Максим Филиппов в областном правительстве на совещании по завершению строительства и удовлетворению прав участников долевого строительства проблемных объектов.

Долгострой Schekinov Alexey Victorovich

По его словам, по этим объектам гражданами были осуществлены денежные выплаты. В настоящее время в Едином реестре проблемных объектов числится 27 домов в Самарской области.

Отмечается, что по двадцати долгостроям с 2022 по 2023 год планируют восстановить права граждан-участников долевого строительства с помощью механизмов Фонда развития территорий. По семи проблемным объектам права обманутых дольщиков намерены восстановить с помощью механизмов Самарской области.

Генеральный директор фонда «Самарский региональный фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» Борис Сабуров сообщил, что региональным фондом завершается возведение 11 долгостроев, пять из них намерены ввести в эксплуатацию в 2022 году. По трем домам ЖСК «Виктория» в г. Тольятти подрядная организация приступила к строительным работам, которые планируется завершить до конца года.

Сообщается, что по объекту ООО «ИК «Недвижимость» в Ставропольском районе подрядчик определен, он намерен приступить к завершению строительства до конца текущей недели. Сдать этот объект планируется до конца 2022 года. По долгострою ООО «Сентябрь-2» в г. Тольятти завершается проектирование. На объекте ООО «СК на Московском» в Самаре возобновлены строительные работы по первому пусковому комплексу, его планируется ввести в декабре 2022 года.

Отмечается, что по семи объектам федеральным фондом принято решение о денежных выплатах пострадавшим участникам долевого строительства. Помимо этого, областной минстрой подтвердил намерения исключить из Единого реестра проблемных объектов 15 проблемных объектов.