Братислава, , 08:23 — REGNUM Европейский союз получит больше выгоды от введения импортных пошлин на российские энергетические ресурсы вместо эмбарго. Такое мнение в обращении к Европейскому совету высказал депутат Европарламента от Словакии Эуген Юрзица, сообщает RT со ссылкой на документ.

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Ссылаясь на анализ исследовательского центра Bruegel, он подчеркнул, что такой вариант санкций против России был бы для Европы наиболее эффективным вариантом.

«Торговые запреты приводят к сокращению поставок товаров и увеличению цен, притом что прибыль от роста цен остаётся в стране-экспортёре, — пояснил в обращении к Европарламенту Юрзица. — При введении пошлин стоимость товаров всё равно растёт, но деньги, вырученные от этого роста, остаются в стране-импортёре».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле власти Евросоюза начали обсуждать введение значительных пошлин на импорт российских газа и нефти, чтобы побудить страны-члены снизить использование сырья из России.

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Возможные ограничения на импорт нефти из России на сегодня прорабатываются в рамках шестого пакета санкций против России. Однако верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что вопрос о введении эмбарго на поставки энергоносителей из России в Европейском союзе обсуждают, но страны — члены ЕС пока не могут прийти к консенсусу.

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