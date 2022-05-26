Ставрополь, 26 мая, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Сегодня, 26 мая, во всей стране отмечают День предпринимательства. В этот день благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» во всех регионах России проводятся мероприятия в поддержку развития отечественного бизнеса и предпринимателей.

Светлана Шаповалова, ИА REGNUM Малый бизнес

Так, Ставрополье организовало проведение четырехдневного микрокурса «Школа графического дизайна» в центре «Мой Бизнес». Желающие также смогут стать участниками форума «Дни международного бизнеса» 26 мая и посетить семинар «Финансовые инструменты экспорта» 27 мая.

Завершением цикла мероприятий станет церемония награждения регионального этапа конкурса «Экспортер года» в г. Ставрополе.

В г. Махачкале 26 мая проведут семинар-практикум «Школа народных ремесленников».

«Сегодня перед государством стоит большая и важная задача — всеми силами сохранить бизнес, создавая условия для его благополучного функционирования и роста. И налоговая служба, со своей стороны, стремится к максимальной поддержке предпринимателей, развивая возможности для эффективного ведения бизнеса и преодоления трудностей», — отметила по случаю Дня российского предпринимательства руководитель УФНС РФ по Ставропольскому краю Елена Афонина.

Образовательный курс «Бизнес-проект: от идеи до реализации» стартует в Республике Северная Осетия-Алания. Отдельное внимание уделят и социальному предпринимательству на семинарах и обсудят SMM в бизнесе 26 мая. Желающие также в этот день смогут стать участниками форума «Вовлечение в предпринимательство, презентация программы».

Школьники Кабардино-Балкарской Республики активно принимают участие в олимпиаде по предпринимательству, приуроченной к празднику, а студенты и желающие смогут посетить 26 мая конференцию «Digital навыки и цифровые сервисы для самозанятых» в г. Нальчике, где проходит «Азбука предпринимателя» для субъектов малого, среднего предпринимательства и будущих грантополучателей.

Главным бизнес-событием года в Чечне станет форум для предпринимателей «Врывайся в бизнес»: 28 мая его проведут общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», международный клуб предпринимателей «Names» и ГУП «Республиканский бизнес-центр». В ходе мероприятия состоятся выступления топовых спикеров с трендами ведения бизнеса, продвижения и продаж.

Участникам расскажут обо всех государственных программах поддержки предпринимателей и способах их получения. Также бизнесмены смогут лично задать вопрос министрам и представителям власти Чеченской Республики. А опытные бизнесмены поделятся секретами построения успешного бизнеса.

На «Ярмарке вкуса» будут представлены отечественные производители продуктов питания и напитков.

В ряде регионов планируется проведение официальных торжественных мероприятий. В Кабардино-Балкарии, например, планируется проведение встречи главы республики с предпринимателями в центре «Мой Бизнес», а в Ставропольском крае официально отпразднуют дату в здании правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, цель проекта «Малое и среднее предпринимательство» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Мероприятия, посвящённые Дню российского предпринимательства, проходят во всех федеральных округах.

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