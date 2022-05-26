Москва, , 08:22 — REGNUM О краже у России почти 23 млрд евро сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции и верховенства права, отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Андрей Клишас Пресс-служба Совета Федерации РФ

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«Парадокс этого сообщения в том, что о краже у России 23 млрд евро сообщает еврокомиссар по вопросам юстиции и верховенства права», — отметил Клишас в телеграмм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, страны Евросоюза заморозили международных резервов Центрального банка России на сумму около 23 млрд евро, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс.

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