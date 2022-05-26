Обнинск, Калужская область, 26 мая, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области двое местных жителей привлечены к административной ответственности за повреждение граффити-композиции патриотической направленности. Об этом 25 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Молодежка ОНФ Граффити с украинской бабушкой в Мурманске

Сотрудниками центра по противодействию экстремизму УМВД России по Калужской области во взаимодействии с УФСБ России по Калужской области в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» были установлены двое жителей Обнинска: девушка 1996 года рождения и молодой человек 1994 года рождения, причастные к повреждению граффити-композиции патриотической направленности.

По версии оперативников, данные граждане в ночь с 3 на 4 мая 2022 года, используя баллончик с черной краской, частично закрасили на стене на улице Ленина в Обнинске изображение пожилой женщины с красным знаменем в руках, символизирующим Победу советского народа в Великой Отечественной войне, нанеся надпись «Нет фашизму». Правоохранителями в действиях злоумышленников были усмотрены признаки административного правонарушения, направленного на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан.

Решением суда каждому из данных лиц назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.