Нью-Дели, 26 мая, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Одна женщина погибла и один ребенок был ранен при атаке боевиков в индийской союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии. Об этом 26 мая сообщает полиция региона на своей странице в соцсети Twitter.

Pexels.com Нападение с оружием

По данным правоохранительных органов, раненая в результате нападения женщина была доставлена в медучреждение, где она позднее скончалась. При этом, как уточняет Indian Express, погибшей оказалась телеведущая местного телеканала Амрин Бхат, которая во время атаки боевиков была дома вместе со своим племянником.

Также уточняется, что мальчик был ранен в руку и его жизни в данный момент ничего не угрожает. Кроме того, как уточняет местная полиция, нападение совершили боевики террористической группировки «Лашкар-э-Тайба» (запрещена в РФ), в настоящее время район Будгам, в котором произошла атака радикалов, оцеплен и в нем ведется розыск нападавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который вторгся в индийское воздушное пространство со стороны Пакистана, был сбит пограничными силами Индии.