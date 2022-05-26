Донецк, 26 мая, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике обстрелян из РСЗО «Град». Об этом 26 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Скриншот видео страницы ZloyFenix Установка «Град»

В 7:50 с украинских позиций в Авдеевке в сторону Ясиноватой выпущено пять ракет БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал населённый пункт Старомихайловка.