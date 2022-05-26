Омск, 26 мая, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Пропавшего 11-летнего школьника нашли в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили в УМВД по Омской области.

Эмблема МВД

По данным ведомства, мальчик 2010 года рождения ушёл из дома 26 мая в пять часов утра. Предположительно, он уехал на велосипеде.

Как уточнили в полиции, подросток — «неконтактный», может не реагировать на речь и обращение к нему.

Мальчика нашёл дачник в СНТ в Центральном округе Омска. Мужчина позвонил в полицию. Ребёнка уже передали матери: «Предварительно известно, что в отношении него противоправных действий не совершалось».

По факту произошедшего проводит проверку следственное управлении СКР по Омской области. Установлено, что ребёнок уехал от дома на велосипеде на расстояние примерно 15 км. Его нашли с помощью волонтёров.

Следователи устанавливают причины, по которым мальчик ушёл из дома, обстоятельства его жизни и воспитания.

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