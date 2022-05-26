Москва, 26 мая, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В начале торговой сессии 25 мая курс доллара снизился до 55,81 руб. Ближе к открытию американской сессии рубль обвалился на 6,5%. Покупки иностранной валюты увеличились после прохождения пика налоговых платежей, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Также негативное влияние на рубль оказали новости о том, что ЦБ России 26 мая проводит внеочередное заседание по ключевой ставке, а Минфин будет платить по внешнему долгу в рублях.

По итогам дня рубль подешевел к иностранным валютам. Он прервал пятидневную серию укрепления. Наибольшие потери составили против британского фунта.

Пара доллар/рубль повысилась на 4,45%, до 59,33 руб., евро/рубль — на 3,55%, до 59,33 руб., фунт/рубль — на 10,97%, до 78,90 руб.

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфин США объявил, что не будет продлять лицензию, без которой зарубежные банки не смогут переводить платежи России владельцам ее еврооблигаций. Запад может объявить дефолт после истечения 30-дневного льготного периода.

Ближайшие выплаты по российским еврооблигациям запланированы на 27 мая. Минфин сообщал, что на прошлой неделе перевёл в национальный расчетный депозитарий 71,25 млн долларов и 26,5 млн евро для выплаты купонов по еврооблигациями с погашением в 2926 и 2036 годах, но пока неизвестно, дошли они до инвесторов или нет.

Срочность ЦБ вызвана снижением инфляционных ожиданий населения в мае 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика достойно выдерживает санационный удар от недружественных стран.

Рубль укрепился к доллару США до 55,80 руб., курс евро — до 57,10 руб. Созданы все условия, чтобы начать поддерживать экономику.

На сегодняшнем заседании ожидается снижение ключевой ставки до 12%, до конца года — до 9,5%. Для рублю это негативный фактор.

К тому же давление на него может усилиться на фоне покупок валюты физлицами у которых будут заканчиваться трёхмесячные вклады (цель: заработать на курсовой разнице). ЦБ постепенно отменяет ограничительные меры.

Валютная выручка экспортеров снижена с 80% до 50%. Восстанавливаются логистические цепочки. Повышается спрос на валюту со стороны импортеров. Фундаментальные факторы указывают на ослабление рубля против доллара до 85 рублей.

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