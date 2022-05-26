Вашингтон, 26 мая, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Федеральный суд в американском штате Нью-Йорк разрешил подавать судебные иски против производителей огнестрельного оружия по подозрению в их причастности к случаям со стрельбой в США, сообщила в своем микроблоге генеральный прокурор региона Летиция Джеймс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

Она назвала это решение «крупной победой» своего офиса. По словам Джеймс, у властей появилась возможность привлекать оружейные компании к ответственности за вред, который причиняет их продукция.

Генпрокурор призвала задействовать все имеющиеся меры, чтобы прекратить насилие с применением огнестрельного оружия. Она добавила, что власти должны «бороться с могущественными силами, на которых лежит вина за использование оружия смерти и разрушения».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая в американском городе Ювальде (штат Техас) произошла стрельба в начальной школе, из-за чего погиб 21 человек, в том числе и 19 детей. Сразу после инцидента глава Белого дома Джо Байден призвал «начать действовать и бросить вызов оружейному лобби» в США.