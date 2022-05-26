Пекин, 26 мая, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Учащение случаев применения огнестрельного оружия в США, в том числе стрельба в начальной школе в американском штате Техас является свидетельством провала политической системы госуправления Соединенных Штатов. Такое мнение было опубликовано 26 мая в китайском издании Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба в учебных заведениях

Отмечается, что одновременно с призывами президента США Джозефа Байдена к ужесточению контроля над огнестрельным оружием, в стране всё громче звучат сетования по поводу учащения случаев стрельбы в общественных местах, из-за которых Соединённые Штаты стали одним из самых опасных мест в мире. Граждане сомневаются в том, что американская политическая система в состоянии изменить сложившуюся ситуацию.

Профессор Китайского народного университета в Пекине Дяо Дамин, чьё мнение приводит издание, полагает, что возрастание количества случаев стрельбы и насилия в США свидетельствует о разобщённости американского общества. По мнению Дяо Дамина, существующий в стране двухпартийный механизм политического управления не смог и не сможет решить возникшую проблему.

Заместитель директора Института американских исследований при Китайской академии общественных наук Юань Чжэн указал, что в США на сегодняшний день нет политика, который бы предложил ввести запрет на использование и ношение огнестрельного оружия. Поэтому призывы демократов к установлению контроля над огнестрельным оружием — это не более чем «политическое шоу», которое разыгрывается с использованием актуальной повестки для получения большей поддержки избирателей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден призвал американцев бросить вызов лобби огнестрельного оружия после трагедии в начальной школе в штате Техас.