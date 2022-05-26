Ереван, 26 мая, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Оппозиционные фракции парламента Армении «Честь имею» и «Арения» инициируют внеочередное заседание по своей повестке. Об этом вечером 25 мая объявил на митинге вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян.

young shanahan Флаги Армении

«Мы требуем, чтобы парламент выступил с заявлением по отношениям Армении с Азербайджаном и Турцией. Если не боитесь [президента Азербайджана Ильхама] Алиева, приходите на заседание и подпишитесь под заявлением. Это наши «красные линии"», — сказал Сагателян.

Он зачитал текст заявления, под которым будет предложено подписаться депутатам правящей партии «Гражданский договор». В нём говорится, что Армения будет поддерживать право жителей Нагорного Карабаха на самоопределение, к соседней республике должна быть надежная сухопутная связь, а Армения является гарантом народа Нагорного Карабаха.

Также в заявлении требуется добиваться делимитации границы с Азербайджаном с предусловием, что армянских военнопленных освободят, а Баку выведет войска с территории Армении. В целом вопрос о границе должен решаться без нарушения территориальной целостности Армении.

Кроме того, оппозиция требует, чтобы вопрос нормализации отношений с Турцией решался без соглашений, которые поставят под вопрос то, что был геноцид армян. Также договора Армении с Азербайджаном и Турцией не должны быть взаимосвязаны.

Заседание парламента по повестке оппозиции должно пройти на следующей неделе.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян ведёт переговоры с лидерами Азербайджана и Турции о нормализации отношений с этим странами и делимитации армяно-азербайджанской границы. Баку требует, чтобы мирному соглашению предшествовало взаимное признание «территориальной целостности». Требование Анкары — нормализация отношений с Арменией должна проходить с учетом интересов Азербайджана.