Донецк, 26 мая, 2022, 08:10 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал населённый пункт Старомихайловка. Об этом 26 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

В 6:05 боевики открыли огонь с позиций в Красногоровке. По Старомихайловке выпущено четыре мины калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Донбасса обезврежено 24 тыс. взрывоопасных предметов.