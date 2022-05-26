Украинские войска обстреляли Старомихайловку в ДНР
Донецк, 26 мая, 2022, 08:10 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал населённый пункт Старомихайловка. Об этом 26 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
John Crosby
Миномётный обстрел
В 6:05 боевики открыли огонь с позиций в Красногоровке. По Старомихайловке выпущено четыре мины калибра 120 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, на территории Донбасса обезврежено 24 тыс. взрывоопасных предметов.