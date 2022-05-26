Москва, 26 мая, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Специалистами МЧС России было обследовано почти 152 га в Донбассе, а также обезврежено около 24 тысяч взрывоопасных предметов. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба ведомства.

Mil.ru Саперы за работой

«Сводными пиротехническими отрядами МЧС России продолжаются работы по разминированию объектов инфраструктуры и территорий. С начала работ обследовано почти 152 гектара, обнаружено и обезврежено порядка 24 тысяч взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.

Также указывается, совместные силы МЧС России и МЧС ДНР осуществили разбор завалов зданий на площади свыше 55 тысяч кв. метров и вывезли свыше 60 тысяч кубометров строительного мусора. Помимо этого, для хозяйственно-бытовых нужд в города ДНР автомобилями и автоцистернами МЧС России было доставлено около девяти тысяч тонн питьевой и почти 69 тысяч тонн технической воды.

Кроме этого, уточняется, что только в течение последних пяти дней автомобильные колонны МЧС РФ доставили в ДНР, ЛНР и на Украину порядка 1,4 тысячи тонн гуманитарного груза, в состав которого входила бутилированная вода, продукты питания, лекарственные препараты и предметы первой необходимости.

«Практически на протяжении трех месяцев жители Мариуполя находились в информационном вакууме из-за отсутствия энергоснабжения. Для доведения оперативной информации в спасатели МЧС России развернули три мобильных комплекса информирования и оповещения населения (МКИОН). Один из таких комплексов установлен стационарно, два других — курсируют по городу, по два часа транслируя новости в разных уголках Мариуполя», — также отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики обстреляли из минометов населённый пункт Старомихайловка в ДНР.