Москва, 26 мая, 2022, 08:06 — ИА Регнум. На территории Донбасса обезврежено 24 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом 26 мая сообщили в МЧС России.

Mil.ru Российские саперы за работой

В ведомстве рассказали, что специалисты МЧС РФ в ходе спецоперации России на Украине обследовали в Донбассе почти 152 гектара территории. Всего ими обезврежено порядка 24 тыс. взрывоопасных предметов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе после разминирования заработал в обычном режиме морской порт.