Донецк, 26 мая, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли из минометов населённый пункт Старомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

Уточняется, что обстрел Старомихайловки со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 06:05 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено четыре мины калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны России рассказали о героических действиях командира танка старшего сержанта Виктора Шерстнева, совершённых им в ходе специальной операции Вооружённых сил (ВС) РФ по демилитаризации и денацификации Украины и защите Донбасса.