Берн, , 07:55 — REGNUM Швейцарцы явно демонстрируют отсутствие желания искать вандалов, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 26 мая, комментируя решение властей кантона Ури.

Флаг Швейцарии

Как сообщалось ранее, представители местных властей заявили, что расходы по очистке памятника сподвижникам Александра Суворова (украинские вандалы измазали его желтой и синей краской) должна взять на себя Россия.

« Поскольку сообщается, что памятник является собственностью Российской Федерации, то должно существовать какое-то соглашение, определяющее условия его установки на территории Швейцарии. В этом документе действия сторон в таких обстоятельствах (реакция на выходки вандалов и ликвидация их последствий) должны быть чётко прописаны.