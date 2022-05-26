Берн, 26 мая, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Швейцарцы явно демонстрируют отсутствие желания искать вандалов, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 26 мая, комментируя решение властей кантона Ури.

Флаг Швейцарии

Как сообщалось ранее, представители местных властей заявили, что расходы по очистке памятника сподвижникам Александра Суворова (украинские вандалы измазали его желтой и синей краской) должна взять на себя Россия.

«Поскольку сообщается, что памятник является собственностью Российской Федерации, то должно существовать какое-то соглашение, определяющее условия его установки на территории Швейцарии. В этом документе действия сторон в таких обстоятельствах (реакция на выходки вандалов и ликвидация их последствий) должны быть чётко прописаны.

Если предложение швейцарской стороны о том, что расходы по очистке от краски памятника сподвижникам Суворова должна взять на себя Россия, противоречит этому соглашению, то России ничего делать не надо. Впрочем, поскольку швейцарцы явно демонстрируют отсутствие желания искать этих вандалов, я бы в принципе предложил нам в данном случае отказаться от каких-либо действий. Имя Суворова или его сподвижников ни украинцы, ни швейцарцы опорочить не в силах. В данном случае мы имеем лишь демонстрацию того, насколько низок уровень менталитета укронацистов и насколько трусливы перед ними или, наоборот, агрессивны по отношению к России швейцарцы. Так пусть это свидетельство остаётся на всеобщем обозрении как можно дольше!» — отметил Михаил Демурин.