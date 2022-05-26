Варшава, 26 мая, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Германия не хочет, чтобы Украина достигла «успеха» в рамках специальной военной операции, поскольку стремится к тесным отношениям с Москвой и поэтому не желает оказывать серьезную поддержку Киеву. Об этом заявил польский политолог, профессор Университета Яна Кохановского Павел Сорока 25 мая в интервью порталу Niezalezna. pl.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Так он оценил соответствующее заявление немецкого канцлера Олафа Шольца по поводу помощи киевскому режиму. Сорока отметил, что с 1970-х годов ФРГ пыталась сблизиться с СССР, планируя «совместно с Советским Союзом править» Европой путем раздела сфер влияния между ними.

Политолог напомнил, что тогда обе страны находились в противостоящих друг другу блоках — НАТО и Организации Варшавского договора. Он полагает, что позиция Германии с тех пор не изменилась.

Вместе с тем Сорока считает, что заявление Шольца вовсе не означает, что ФРГ отвергает проигрыш для России. Однако, как добавил эксперт, действия немецкого руководства, скорее всего, указывают не на предательство Североатлантического альянса со стороны Берлина, а доказывают появление очень серьезных разногласий внутри НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая польский президент Анджей Дуда раскритиковал Германию за то, что ФРГ не передала Польше свои танки взамен тех, что Варшава поставила Киеву.

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