Южно-Сахалинск, , 07:49 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,1 зафиксировали сейсмологи на севере Сахалина. Об этом свидетельствуют данные портала Eqalert.

Землетрясение Martin Luff

По его данным, эпицентр землетрясения располагался в 15 километрах от села Адо-Тымово Сахалинской области. Очаг сейсмособытия залегал на глубине шести километров. По предварительным данным, подземные толчки интенсивностью до четырех баллов по шкале Рихтера могли ощутить жители Тымовского и Александровск-Сахалинского районов островного региона. Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая землетрясение магнитудой 5,5 произошло на территории Мексики. Его очаг находился в 26 километрах от населенного пункта Магдалена-Текисистлан на глубине 40 километров. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не было.