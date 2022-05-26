Каменск-Уральский, Свердловская область, 26 мая, 2022, 07:54 — ИА Регнум. В Каменске-Уральском Свердловской области перед судом предстанет сотрудник одной из колоний. Его обвиняют во взяточничестве и хранении наркотиков, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По данным следствия, с октября 2021 по февраль 2022 года мужчина неоднократно проносил телефоны для осуждённых на территорию колонии. За это он получал взятки от семи до 15 тысяч рублей. Кроме того, в январе 2022 года сотрудник колонии незаконно приобрёл и хранил наркотическое вещество.

Возбуждено уголовное дело. Его рассмотрит Синарский районный суд.