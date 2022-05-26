Омск, , 07:45 — REGNUM В Омской области предстанет перед судом 23-летний мужчина. Как сообщили ИА REGNUM 26 мая в региональной прокуратуре, он обвиняется в покушении на сбыт около 27 кг наркотиков.

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Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 23-летнего омича. Установлено, что 26 января 2022 года он выполнял роль перевозчика наркотических средств между регионами РФ.

Мужчина прибыл в лесной массив в Омском районе. По полученным из интернета координатам он извлёк из тайника 26,9 кг наркотиков.

Омич поместил наркотические вещества в специальный тайник в своём автомобиле, оборудованный под видом акустической системы. Запрещённое вещество он собирался перевезти в соседнюю область.

Злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов. Вину в совершённом деянии он признал в полном объёме. Обвиняемый был арестован.

Уголовное дело рассмотрит Омский районный суд.

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