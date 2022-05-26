Екатеринбург, , 07:53 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта в текущей экономической ситуации. Поручения были даны в ходе заседания оперштаба по обеспечению стабильности экономики и социальной сферы, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

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Куйвашев заявил о влиянии санкций на стоимость проезда. «В связи с этим необходимо держать этот вопрос на постоянном контроле. Принять меры для того, чтобы минимизировать влияние санкций на стоимость проезда», — подчеркнул глава региона.

Евгений Куйвашев также сообщил о необходимости сберечь коллективы предприятий и не допустить повышения тарифов. По словам свердловского губернатора, в регионе фиксируется восстановление пассажиропотока. Ранее его снижение было обусловлено пандемийными ограничениями.