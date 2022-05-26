Москва, 26 мая, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Смена и удлинение авиамаршрутов в связи с антироссийскими санкциями привели к увеличению выбросов парниковых газов самолётами во всём мире. Об этом сообщила 26 мая пресс-служба Рослесинфорга.

Углекислый газ +

По данным ведомства, из-за антироссийских санкций выбросы в атмосферу парниковых газов самолётами выросли на 25%. Около 400 авиарейсов из числа тех, что ежемесячно выполнялись над территорией России, сменили маршрут и увеличили время полёта. Альтернативные маршруты пришлось разработать и российским авиакомпаниям, ранее летавшим над странами ЕС. Длительность авиарейсов возросла в зависимости от маршрута на время от 30 минут до пяти часов.

Директор Рослесинфорга Павел Чащин пояснил, что каждый дополнительный час полёта увеличивает выброс углекислого газа (СО2) на 7,5 тонн. Углекислый газ распределяется по поверхности планеты равномерным слоем. Это означает, что сокращение полетов в одной части планеты, но увеличение объемов полетов в другой одинаково повлияет на климатическую ситуацию в целом.

Чащин указал, что для нейтрализации вредного воздействия парниковых газов надо увеличить источники его поглощения. Если российское воздушное пространство останется закрытым надолго, то лесовосстановление необходимо увеличить в несколько раз.