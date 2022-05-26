Чита, 26 мая, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 26 мая 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 168 751 (+28 за минувшие сутки). Вместе с тем 165 811 пациент (+12 за сутки) вылечен и снят с меднаблюдения.

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Общее число жертв составляет 2676 человек (+1 за сутки). В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 22 человек находится в тяжелом состоянии (-4 за сутки), один (-2 за сутки) подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 342 забайкальца скончалось от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 334 жителей региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания.

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