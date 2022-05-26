Оренбург, 26 мая, 2022, 07:32 — ИА Регнум. В аэропорту Оренбурга построят новый пассажирский терминал. Архитектурные бюро представили 25 мая на заседании областного архитектурно-градостроительного совета три проекта, сообщает пресс-служба областного правительства.

Orenairport.ru Аэропорт Оренбурга

Первый проект предусматривает строительство терминала из стержневых конструкций. Авторы концепции считают, что при внешней сложности такое проектное решение будет простым в обслуживании и экономически эффективным. Терминал будет обладать высокой степенью архитектурной выразительности. При этом привлекателен не только внешний вид, но и интерьеры.

Другая компания представила сразу два проекта. Прообразом для навеса над главным входом в аэропорт стал оренбургский платок. В одном случае он символизирует букву О — название города и кольцо, через которое продевают пуховый платок. Во втором варианте — пуховый «палантин», ниспадающий к земле. В обеих концепциях предусмотрено создание искусственного водоема перед входом в аэропорт.

Губернатор Оренбуржья Денис Паслер оценил представленные концепции. Он попросил проектировщиков доработать проекты с учётом замечаний. Глава региона указал на необходимость отразить все этапы реализации проектов с подробной визуализацией, включая планы по развитию действующих зданий и благоустройству прилегающей территории.

«Доработайте концепции с учетом замечаний в течение двух недель. Тогда будем принимать решение. Я не заинтересован в том, чтобы затягивать этот процесс», — сказал Паслер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 3 сентября 2021 года собственником аэропорта Оренбурга стало ООО «АБС Оренбург», предложившее на торгах 3,193 млрд рублей. Аэропорт ждёт масштабная реконструкция.