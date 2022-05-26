Абакан, 26 мая, 2022, 07:30 — ИА Регнум. По состоянию на 26 мая в Хакасии от COVID-19 привито 311 616 человек. Получил обе дозы вакцины, завершил вакцинацию 211 861 человек, сообщили ИА REGNUM в республиканском минздраве.

Наталья Диева ИА REGNUM Прививка

Ревакцинацию в Хакасии прошли 77 840 человек. Кроме того, в регионе от коронавирусной инфекции привито 1147 подростков.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике с начала 2022 года выявлено 33 972 носителя коронавируса (по состоянию на 25 мая).