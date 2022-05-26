Красноярск, , 07:27 — REGNUM В Красноярском крае в предстоящем летнем сезоне, по предварительным данным, должны открыться четыре пляжа. Все они расположены в городе Красноярске и его окрестностях, сообщил 26 мая в своём телеграм-канале глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Пляж

Он перечислил эти пляжи: остров Отдыха в районе Абаканской протоки Енисея, остров Татышев у Октябрьского моста, озеро Семирадское в Емельяновском районе, озеро Бархатное у посёлка Есауловка Березовского района.

«В настоящее время ни одна из перечисленных зон отдыха не готова к летнему сезону», — подчеркнул Горяев.

Он добавил, что юрлица и индивидуальные предприниматели, арендующие эти зоны, должны проводить работы по благоустройству берега, в том числе санитарную очистку. Также необходимо ремонтировать и оборудовать инфраструктуру пляжей, проводить лабораторные исследования воды и песка.

После этого хозяйствующие субъекты должны обратиться в краевое управление Роспотребнадзора для получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и нормативам.

По словам Горяева, на сегодняшний день в ведомство не поступило ни одного заявления о выдаче такого заключения.

Роспотребнадзор проводит мониторинг качества воды поверхностных водоёмов Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске 1 июня планируют открыть пять пляжей.

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