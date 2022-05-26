Нью-Йорк, США, , 07:25 — REGNUM Проект резолюции Совета Безопасности ООН по ужесточению санкций в отношении КНДР, предложенный Соединёнными Штатами, не будет способствовать деэскалации в регионе, правильнее было бы принять соответствующее заявление председателя Совбеза. Об этом говорится в распространённом 25 мая заявлении пресс-службы постпредства Китая при ООН.

Дружба Китая и КНДР Roman Harak

пресс-служба постпредства Китая при ООН «Мы не считаем, что резолюция в предложенном США виде может решить какую-либо проблему. Китай в последние несколько недель предлагал рассмотреть (возможное) заявление председателя Совета Безопасности… Наше предложение было поддержано многими делегациями, но осталось не услышанным США. Они знают, что это наилучший способ достичь деэскалации, но противятся этому».

В Совбезе ООН 26 мая состоится заседание по КНДР, на котором пройдёт голосование по проекту американской резолюции, направленной на очередное ужесточение санкций против Пхеньяна.

Как сообщало ИА REGNUM, представители дипломатических ведомств США, Японии и Южной Кореи 25 мая обсудили недавний запуск трёх ракет с территории Северной Кореи.

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