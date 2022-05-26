Кемерово, , 07:25 — REGNUM В Кемеровской области коронавирусные ограничения продлили ещё на месяц. Это следует из постановления, опубликованного на сайте регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, продлить по 30 июня 2022 года срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением губернатора Кемеровской области «О введении режима «Повышенная готовность» и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

Напомним, что режим повышенной готовности действует в Кузбассе с марта 2020 года.