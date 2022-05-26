Веллингтон, 26 мая, 2022, 07:25 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 7591 случай локального распространения коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Christoph Strässler Новая Зеландия

Из них 2520 случаев зафиксировали в городе Окленде, где располагается крупнейший очаг распространения инфекции в стране. Также случаи заболевания выявили в других регионах Новой Зеландии. Кроме того, 69 заболевших приехали на новозеландскую территорию из-за границы.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечатся 355 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них 12 помещены в отделения реанимации. Также за 25 мая в стране скончались 16 пациентов с COVID-19. Общее число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией в стране, не приводится.