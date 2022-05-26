Село Ташла, Оренбургская область, 26 мая, 2022, 07:17 — ИА Регнум. В Ташлинском районе Оренбургской области автомобиль врезался в опору линии электропередачи. Один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП в Ташле

Смертельное ДТП произошло 25 мая в Ташле. По факту аварии полиция проводит проверку.

По предварительным данным, машиной управляла девушка. Водитель автомобиля «ВАЗ — 2109» не справилась с управлением. В результате транспортное средство врезалось в столб. От полученных травм оренбурженка скончалась на месте.