Москва, 26 мая, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Россия разрабатывает комплекс мер в ответ на антироссийские санкции США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 25 мая в эфире Первого канала.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Она не стала уточнять планы Москвы «без согласования со всеми заинтересованными сторонами». Представитель ведомства также отметила, что на ключевых позициях в администрации президента США Джо Байдена не хватает специалистов, которые могли бы реализовать повестку Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты пытаются вовлечь в санкционное давление на Россию все большее число стран, хотя в Вашингтоне уже признают, что антироссийские санкции вредят ему самому.