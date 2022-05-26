26 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 14:57 — REGNUM В Москве прошел гик-парад необычных электрических транспортных средств. В течение дня в программе Geek Day проходили тест-драйвы и гоночные заезды. Центральное место на площадке заняла огромная семиметровая черепаха и большая машина-рыба. Техническая мысль создателей воплотила творческие идеи в невероятных произведениях. Это электроавтомобили, мотоциклы, багги, трикаты и самокаты, созданные и тюнингованные их владельцами.

Всемирный день гиков в «Сколково» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всемирный день гиков в «Сколково» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всемирный день гиков в «Сколково» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всемирный день гиков в «Сколково» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всемирный день гиков в «Сколково» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Всемирный день гиков в «Сколково» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всемирный день гиков в «Сколково» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всемирный день гиков в «Сколково» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

После парада авторы-создатели покатали желающих на своих фантастических машинах и ответили на вопросы гостей. Специалисты провели мастер-классы. В лектории состоялись лекции от ведущих специалистов.

Всемирный день гиков в «Сколково» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всемирный день гиков в «Сколково» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всемирный день гиков в «Сколково» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всемирный день гиков в «Сколково» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В гик-параде приняли участие любители, студенческие инженерные коллективы и специализированные сообщества. Каждое транспортное средство оценивалось экспертным жюри по двум категориям — оригинальность дизайн-проекта и технологичность. При всем этом разделение происходит по грузоподъемности — от 120 до 499 кг и свыше 500 кг.

Всемирный день гиков в «Сколково» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всемирный день гиков в «Сколково» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всемирный день гиков в «Сколково» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всемирный день гиков в «Сколково» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всемирный день гиков в «Сколково» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всемирный день гиков в «Сколково» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всемирный день гиков в «Сколково» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всемирный день гиков в «Сколково» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всемирный день гиков в «Сколково» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Всемирный день гиков в «Сколково» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«День гиков поможет разбудить и вывести на свет сидящих в гаражах российских Доков Браунов. Возможно, из Дня гиков родятся новые автомобильные тренды и направления. Во всяком случае, это мероприятие гарантированно посетят тысячи отцов с сыновьями, многие из которых, скорее всего, вдохновятся такими транспортными средствами и, возможно, в дальнейшем захотят посвятить себя этому направлению», — отмечают организаторы.

Всемирный день гиков в «Сколково» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всемирный день гиков в «Сколково» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всемирный день гиков в «Сколково» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всемирный день гиков в «Сколково» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Всемирный день гиков в «Сколково» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всемирный день гиков в «Сколково» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всемирный день гиков в «Сколково» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всемирный день гиков в «Сколково» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всемирный день гиков прошёл на территории инновационного центра «Сколково», он приурочен к дате 25 мая. В этот день в 1977 году состоялась премьера «Звездных войн». Фанаты технологий со всего мира считают эту дату своим праздничным днём. В 2006 году испанский блогер Херман Мартинес организовал первый Geek Pride Day — в Мадриде на него собралось 300 эксцентричных компьютерщиков. При этом был создан манифест, прописывающий права и обязанности гиков. В России впервые Geek Day прошел в 2021 году. Вход на мероприятие бесплатный.