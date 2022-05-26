Новосибирск, , 07:02 — REGNUM На территории Новосибирска расположены 87 потенциально опасных для жизни и здоровья людей объектов, которые заброшены или не используются по назначению. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Заброшенный дом Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Из них 49 недостроенных (долгострои), расселенных, а также пострадавших от пожара жилых зданий, — уточнили в ведомстве. — Больше всего таких «заброшек» расположены на территориях Ленинского и Октябрьского районов города».

В связи с бездействием органа местного самоуправления прокуратура внесла мэру города представление об устранении нарушений.