Новосибирск, 26 мая, 2022, 07:02 — ИА Регнум. На территории Новосибирска расположены 87 потенциально опасных для жизни и здоровья людей объектов, которые заброшены или не используются по назначению. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заброшенный дом

«Из них 49 недостроенных (долгострои), расселенных, а также пострадавших от пожара жилых зданий, — уточнили в ведомстве. — Больше всего таких «заброшек» расположены на территориях Ленинского и Октябрьского районов города».

В связи с бездействием органа местного самоуправления прокуратура внесла мэру города представление об устранении нарушений.