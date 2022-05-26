Москва, 26 мая, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Увеличение с 1 июня на 10% минимального размера оплаты труда, о котором на заседании Госсовета по социальным вопросом объявил президент РФ Владимир Путин, коснется практически всех жителей Камчатки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МРОТ

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«Это достаточно серьёзное повышение с учётом той индексации, которая проводилась в предшествующие периоды. Хочу напомнить, что на Камчатке это ложится в базу, потом используются коэффициенты, которые отражают удорожание жизни в наших районах, приравненных к районам Крайнего Севера. Поэтому для нас это особенно важное решение, которое напрямую коснётся большого количества жителей Камчатского края», — сказал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России со следующего месяца также на десять процентов вырастет размер пенсий неработающих пенсионеров.