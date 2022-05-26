Мадрид, , 07:01 — REGNUM Хуан Карлос Кер, отец девушки Дианы Кер, убитой и подвергшейся сексуальному насилию в августе 2016 года после посещения вечеринки в Ла-Корунье, обратился к министру по вопросам равенства Ирене Монтеро с просьбой о том, чтобы ни один член Podemos не цитировал имя его дочери. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Флаг Испании Efraimstochter

«Министр Ирене Монтеро, из уважения к памяти Дианы Кер я прошу вас дать указания, чтобы ни один член Podemos не цитировал имя моей дочери публично», — написал Кер

По его словам, эта партия «не представляет ее, она не поддерживает жертв, она лишь использует их политически».