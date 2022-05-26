Челябинск, , 06:55 — REGNUM Челябинский цинковый завод (предприятие металлургического комплекса УГМК) сделал еще один важный шаг в экологическом направлении — на предприятии началось строительство локальных очистных сооружений (ЛОС). Строительство ЛОС — первый и основной этап плана мероприятий, позволяющих перейти на систему замкнутого водооборота.

На очистные сооружения будут направляться основные загрязненные промышленные стоки в объеме 536 м3/сут. После очистки вода будет возвращаться в производственный процесс. Реализация проекта предусматривает выпаривание промышленных стоков и повторное использование обессоленной воды в технологическом процессе. Затраты составят около 1,4 млрд рублей.

«Реализация проекта позволит значительно сократить воздействие на реку Миасс, — отметил директор АО «ЧЦЗ» Павел Избрехт. — Кроме того, проектные решения, применяемые при строительстве ЛОС, предусматривают использование наилучших доступных технологий. Это обеспечит высокое качество очистки стоков производства и сократит до минимума воздействие на окружающую среду в будущем».

Вторым этапом перехода на замкнутый водооборот станет реконструкция существующих очистных сооружений. Уже сейчас сточные воды Челябинского цинкового завода после очистки по содержанию большинства цветных металлов соответствуют требованиям заводской технологии. Тем не менее, для исключения накопления в замкнутом водообороте предприятия других видов примесей потребуется изменение технологической схемы и реконструкция существующих очистных сооружений. Планируемые затраты — 1,5 млрд рублей.