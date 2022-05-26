Москва, , 06:51 — REGNUM Нынешняя международная ситуация имеет отличия от эпохи Карибского кризиса, когда мир так же, как и сейчас, столкнулся с угрозой ядерного конфликта. Об этом написал 25 мая в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению сенатора, в настоящее время наблюдается «сложный баланс интересов и вовлеченность в алгебру геополитики». Парламентарий подчеркнул, что в 1962 году противостояние сводилось к борьбе всего двух сил — СССР и США.

«Сложные балансы интересов и вовлеченность в алгебру геополитики многих стран — одна из важнейших черт нынешнего кризиса, в отличие от классического Карибского 1962 года, когда противостояние было двусторонним — США против СССР», — отметил Пушков.

Так он оценил запрет Израиля поставлять Украине израильские ракеты Spike, производимые на заводе в Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее портал Axios распространил информацию о том, что Пентагон попросил Израиль разрешить поставки своих ракет Киеву из ФРГ, но получил отказ из-за опасений израильских властей ответа со стороны России.

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