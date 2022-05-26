Челябинск, , 06:48 — REGNUM В Челябинской области отменён приговор бывшему начальнику колонии № 15. Такое решение вынес облсуд.

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Дело направили в первую инстанцию на повторное рассмотрение. Причиной стали выявленные многочисленные нарушения.

Отметим, экс-руководителя судили за коррупцию и превышение полномочий. Следователи считают, что он получил от заключённых более 350 тыс. рублей. Деньги он потратил на приобретение материальных ценностей для колонии.

Суд Копейска ранее назначил ему четыре с половиной года условно с испытательным сроком.